وزيرة الهجرة تهنئ البرلمان ورئيسه بثقة شعب مصر

جدة - نرمين السيد - استهلت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، كلمتها أمام مجلس النواب بتهنئة رئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وأعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه فى هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، للتعاون والتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيقها، موجهة الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون.





ولفتت وزيرة الهجرة إلى الصورة المشرفة التى يظهر عليها البرلمان وزيادة تمثيل المرأة فضلًا عن التمثيل الكبير للشباب فى المجلس، ووجود ممثلين للمصريين بالخارج تحت قبة البرلمان، إلى جانب النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة فى مختلف المجالات، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على التعاون مع مجلس النواب فى كافة الملفات التى تعمل عليها، فى سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من تنمية. وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارًا بعودة الوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى 2015، وتكليفها بتولى المسئولية، وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية وإشراكهم فيها، حتى لا يصبحو عرضة لما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية فى الخارج، وليصدو هذه الشائعات ويصححوها وسط المجتمعات التى يعيشون بها، وكذلك الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد. وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.

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