وزيرة الهجرة: 3.5 مليون مستفيد من تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إنه تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج واستفادة حوالى 3.5 مليون مواطن من هذه الخدمات، ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية حيث بلغ عدد المستفيدين 1,6 مليون مواطن، موضحة أن المنظومة أفادت كثيرا فى تلقى استفسارات وشكاوى المصريين بالخارج والتواصل معهم.





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