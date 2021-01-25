وزيرة الهجرة: وفرنا فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج فى عدد من الوزارات

جدة - نرمين السيد - قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال بيانها أمام مجلس النواب، عرضًا حول مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، قائلة: إن المبادرة جاءت فى إطار الحرص الدائم من وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين شباب مصر فى الخارج ووطنهم الأم، فقد أطلقت الوزارة فى يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصرى الدارسين فى الخارج، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها، وكانت النواة فى الزيارة التى أجرتها -برفقة الوفد الشبابى- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وفى أواخر أغسطس 2020، بدأت وزارة الهجرة فى تنظيم عدة زيارات هامة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو أماكن سياحية، ومشروعات قومية.





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