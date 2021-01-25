إنفوجراف.. بوابة العمرة آلية السياحة للقضاء على السمسرة وفوضى الشركات

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ويتضمن الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن بوابة العمرة:-
وقالت نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن البوابة الإلكترونية تعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط ومما يساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
وتابعت: "عن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية".
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