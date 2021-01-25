النشرة المرورية: زحام أعلى أكتوبر والدائرى.. وسيولة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأوضح أن حركة المرور طبيعية فى محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن منطقة المشاية بها بعض الكثافات المرورية.

وفى بورسعيد أكد محرر الشئون الأمنية بالراديو 9090، أن الحركة المرورية تسير بشكل منتظم، مع انتشار مكثف لرجال المرور، مشيرًا إلى وجود بعض الكثافات فى شارع سعد زغلول.

ولفت محمد صابر، إلى وجود بعض الكثافات على الطريق الدائرى نظرًا للأعمال التى تجرى لتحديثه، وتحديدًا إلى مناطق المنيب، والبساتين، والوراق، والمرج.

وأشار محمد صابر، إلى وجود بعض الكثافات المرورية أعلى كوبرى أكتوبر، وأيضًا 15 مايو، ناصحًا بتجنب الزحام فى المنطقتين، مؤكدًا وجود انتشار مكثف لرجال المرور فيهما، ومؤكدًا أن جميع المحاور الداخلية بالجيزة تشهد سيولة مرورية.

وأشار إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وبالنسبة للقاهرة، أشار محمد صابر، إلى وجود أحجام مرتفعة فى طريق صلاح سالم، أمام القادم من أرض المعارض، فى اتجاه الأزهر.

وأكد محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، وجود أحجام متفرقة بكورنيش النيل، وخاصة للقادم من مناطق الملك الصالح ومتجه للمعادى، ناصحا باستخدام محور الاوتوستراد.