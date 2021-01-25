رئيس قناة السويس: ينفى وقوع حوادث تصادم أو جنوح بالمجرى الملاحى مؤخرا

جدة - نرمين السيد - نفى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ما تم تداوله بشأن وقوع حوادث تصادم أو جنوح بالمجرى الملاحى للقناة فى الآونة الأخيرة، مؤكدًا انتظام حركة الملاحة بالقناة.





وقال الفريق أسامة ربيع، فى بيان له، اليوم الإثنين، إن الفيديو المتداول لواقعة التصادم يعود تاريخه إلى عام 2018، بعدما اضطرت إحدى سفن الصب العابرة للقناة للتوقف المفاجئ بالمجرى الملاحى نتيجة لعطل فنى طارئ، وهو ما عرضها لاحتكاك مباشر مع سفينة الحاويات خلال عبورها للقناة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الفيديو المتداول رصد كيفية إدارة المواقف الطارئة بالمجرى الملاحى للقناة، وبرهن على كفاءة المرشدين فى التعامل مع المواقف المختلفة، والدور الحيوى لمركز مراقبة الملاحة فى تحقيق التنسيق المطلوب والسيطرة على الحادث وتجنب وقوع أية خسائر مادية أو بشرية.

وأهابت هيئة قناة السويس، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.