وزيرة الهجرة أمام النواب: ابتكرنا وسائل تواصل مختلفة مع المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن عمل وزارة الهجرة للتصدى للشائعات التى يتم ترويجها عن مصر خارجيا، وكان أبرزها مع انتشار العديد من الشائعات بخصوص ملف سد النهضة، ولدعم حق مصر فى مياه النيل وموقفها فى قضية سد النهضة.





أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن إصدار الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات فى يونيو 2020 وهى اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلاً عن اللغة الأمهرية التى يتحدث بها الشعب الإثيوبى واللغة السواحيلية، لغة عدد كبير من شعوب القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أنه حقق 3 ملايين مشاهدة، كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة أمام البيت الأبيض فى واشنطن والبنك الدولى للتأكيد على الحق المصرى والتنديد بالموقف الإثيوبى المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذى يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصرى.

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، خلال كلمتها بمجلس النواب اليوم، أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكترونى باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة فى تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

وتابعت أنه من خلال هذا التطبيق، تستهدف الوزارة أن تكون تجربة المصريين بالخارج فى التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو نظام IOS.

ويحتوى التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التى يتواجدون بها، فضلا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالى، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا" والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، وذلك بجانب مبادرة "إسأل واقترح".

وذكرت وزيرة الهجرة أن التطبيق يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي فى مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمى للفتوى، وشهادة "بلادى" الدولارية، وآليات الاستثمار فى مصر، كما تقوم الوزارة بنشر ومتابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كافة أخبار الدولة المصرية فى كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات، كما تمت إضافة عدة روابط تتعلق بمستجدات انتشار جائحة كورونا حول العالم لمواكبة الظرف العالمى الاستثنائى، مثل: (استمارة "نورت بلدك" لتجميع بيانات المصريين العائدين بسبب الجائحة وتوفير فرص عمل لهم في وطنهم)، (متابعة انتشار فيروس كورونا عالميًا)، (التسجيل كمتضرر من مشكلة كورونا)، (تسجيل بيانات العالقين بسبب كورونا).

وأضافت الوزيرة أن التطبيق يقوم بإرسال إشعارات للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن للمستخدم أن يتعرف على معلومات هامة عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة".

ولمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، فكشفت وزيرة الهجرة عن إطلاق الوزارة لمجلة إلكترونية بعنوان "مصر معاك" فى يناير 2019 لتكون مساحة لتبادل الأفكار وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، وتم إصدار أكثر من 20 عددا من المجلة حتى الآن، حيث توجد نسخ إلكترونية من جميع الأعداد باللغتين العربية والإنجليزية على التطبيق.