مكرم تستعرض جهود وزارة الهجرة مع المصريين بالخارج خلال جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن ذلك يأتى فى إطار عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفى ضوء ما يواجهه العالم من تفشى لفيروس كورونا وضمن استراتيجية عمل الدولة المصرية للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بالخارج ممن تواجههم مشاكل فى مغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى قامت بها عدد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنه تم تخصيص بريد إلكترونى ورقمى للتواصل عبر الواتس آب لتلقى الاستفسارات والشكاوى، وكذلك إعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقى بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة.

وقالت: تم العمل على التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات وبعثاتنا الدبلوماسية بالدول المعنية للتعاون فى حل تلك المشكلات حيث تم بالفعل اتخاذ الإجراءات التالية:

التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة لتنسيق عودة المصريين من حاملى الإقامات، حيث تم التواصل مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملى الإقامات المتواجدين فى إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص PCR، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

كما تم تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين فى المملكة السعودية، حيث تم التواصل مع وزير الطيران المدنى لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران) وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين فى العودة من المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 9 مارس وحتى 24 مارس، بواقع 3 رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة – القاهرة، وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة – القاهرة، وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض والدمام والقصيم وأبها.

أيضًا التواصل وتنسيق الجهود نحو حل أزمة المصريين العالقين فى مطار الأردن، من خلال التواصل مع سفير الأردن بمصر، لمتابعة قضية نحو 200 من المصريين العالقين بمطار الأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل الأزمة بالتنسيق الجانب الأردنى.

فيما جرى التواصل والتنسيق لإعادة ما يقرب من 3.000 من المصريين عالقين بالسودان، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المصرية والسودانية وتعاون منظمات المجتمع المدنى فى عبور ونقل 1.900 طالب ومواطن مصرى ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان، بعد العديد من الاستغاثات التى وصلت لوزارة الهجرة بوجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التواصل والتنسيق لتيسير تغيير المصريين بالخارج موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس تم التواصل مع وزير الطيران المدنى لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجارى.

كما تم التواصل مع وزير الطيران المدنى لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجارى.

وبينت الوزيرة أنه تم التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات، حيث تم تم التواصل مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدنى المصرية، لتنسيق عودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد فى تنفيذ طلب عودتهم فى أقل من 24 ساعة.

وقالت الوزيرة إنه تم حل مشكلات الحالات الإنسانية، من خلال التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية فى عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.

وأشارت الوزيرة إلى نجاح وزارة الهجرة فى التنسيق لعودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس وهم فى زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل فى اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة فى ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة، وذلك بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، والذى عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين فى مطار قرطاج بتونس.

كما تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التى انتهت تأشيراتهم، وفيما يتعلق بالمعتمرين المصريين الذين انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة، تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء المعتمرين التى انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكترونى eservices.haj.gov.sa.

وقالت نبيلة مكرم، إنه تم تسيير خطوط طيران إلى ولايتى نيويورك وواشنطن، من خلال التنسيق مع وزير الطيران المدنى المصرى، محمد منار، وذلك بعد أن طالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلى تجميع الأعداد من كل الولايات، وذلك لرصدها وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدنى التى ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.

وأكدت الوزيرة أنه تم تسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة، من خلال التنسيق مع السلطات البريطانية ووزير الطيران المدنى المصرى، تحديدًا من مطار "جاتويك"؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة، وبالفعل تم تسيير طائرتين يوم 26 مارس الماضى.

ولفتت إلى حرصها على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التى تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

كما تم إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض" بين أرجاء الجاليات المصرية فى الخارج، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، ولاقت قبول كبير لدى أبناء الجاليات المصرية فى الخارج.

وفى إطار رعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم فقد تواصلت وزيرة الهجرة، مع قداسة البابا تواضروس الثانى عقب تلقي استغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية فى كينيا، وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.

إلى ذلك، قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين بعدد من الدول كما يلى:

ماليزيا ومالديف واندونيسيا "بالى"، عقب تواجدهم فى رحلات سياحية وتم تعليق الطيران خلال تواجدهم بهذه الدول.

تشاد نيجيريا كينيا وذلك لتواجدهم فى رحلات عمالة طارئة.

أوكرانيا والتنسيق لعودة عدد من الطلاب بعد وقف الدراسة بها.

السعودية عودة العالقين من المصريين المعتمرين أو من كان فى زيارة.

وفى الموجة الثانية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لتلقي مناشدات المصريين العالقين بالخارج، حيث استقبلت غرفة العمليات حتى الآن 250 مناشدة من المصريين العالقين بعدد من الدول نتيجة لغلق الخطوط الجوية واستقبال الوافدين، خاصة السعودية والكويت.

وأشارت إلى أنه تم تحمل نفقات إقامة 500 من المصريين العالقين بالإمارات لحين انتهاء الأزمة مع بداية الموجة الثانية.

وقالت: قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع بنك مصر، ومؤسسة "مصر الخير" وكذلك المستشار مينا زاهر رجل أعمال مصري بالإمارات، والنائب سعيد السادات، لتحمل نفقات إقامة ورعاية نحو 800 مصرى عالق بالإمارات بسبب غلق مطار الكويت بعدما انتهت مده إقامتهم بالفنادق، لحين فتح المطار بتاريخ 2021/1/1، حسب ما جاء فى البيان الصادر عن دولة الكويت.