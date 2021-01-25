استقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأثنين، بعثات 4 منتخبات دولية من المشاركين في البطولة الدولية لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك استعدادات لمغادرتهم البلاد عقب الخروج من البطولة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه يجري إنهاء إجراءات سفر المنتخبات الأربعة ( كوريا الجنوبية - مقدونيا - سلوفينيا - سويسرا ) بإجمالي 114 شخصًا من قبل فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة لإنهاء إجراءات سفر بعثات الفرق الأربعة.
وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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