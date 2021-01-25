اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا : تضحيات الشرطة امتداد للكفاح الوطني

هنأ اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا الشرطة المصرية بمناسبة عيد ذكراها الـ 69 وما تقوم به من تضحيات في سبيل الوطن.



وقال الإتحاد في بيان " يثمن اتحاد الجاليات المصرية فى يثمن بكل تقدير واحترام التضحيات والنضال التى تقوم به الشرطة المصرية فى مكافحة الارهاب والذى هى امتداد للكفاح الوطنى الذى تقوم به الشرطة المصرية على مدى العقود والتى كان ابرزها دور الشرطة فى بور سعيد فى عام 1956.

وأضاف البيان " إذ تقوم الشرطة بدور فاعل فى تأمين الجبهة الداخلية المصرية فإن الإتحاد يقدر بكل احترام وإجلال شهدائنا من أبناء الشرطة الذين ضحوا من أجل الوطن وسلامته".