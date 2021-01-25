نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة من البرلمان: الوزارة تحمل على عاتقها رعاية المصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، أثناء الإستماع إلى بيان وزارة الهجرة، أنه منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بعودة الوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى 2015؛ وتكليفها بتولى المسئولية، أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة عملت على العمل ربطهم بوطنهم الأم، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية وإشراكهم فيها، حتى لا يصبحوا عرضة لما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية فى الخارج، وليصدوا هذه الشائعات ويصححوها وسط المجتمعات التى يعيشون بها، وكذلك الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد.

ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، جلساته الرقابية التى استهل بها أعمال دور الانعقاد الأول، وذلك بالاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد أحال بيان السيد القصير وزير الزراعة، الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

