نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تواصل حملاتها في الأحياء والمدن لإزالة الإشغالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمراراً لسلسة الحملات الشاملة التي تشهدها محافظة الجيزة، على مستوى الأحياء والمراكز والمدن سواء إشغالات أو نظافة للإرتقاء بالمظهر الحضاري، وإعادة الأنضباط للشارع والإستجابة لشكاوى المواطنين من أحتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من أنتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالإحياء والمراكز والمدن، تقوم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية تنفيذآ للقرارات الصادرة في هذا الشأن .

- ففي حى العجوزة قام بحملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحلات للتأكد من صحة المنتجات بالمطاعم والمحال التجارية و ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من مطابقتها للمواصفات وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

- كما قام حي الدقي بحملة علي شوارع الدقي ومصدق وشارع محي الدين ابو العز وايران وأسفرت الحمله عن تحرير عدد ٨ محاضر عدم ارتداء الكمامه إلي جانب رفع عدد ٨٧ أشغال من الاكشاك لعدم الالتزام بالمساحه المقرره وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .

- وفي حي الهرم تم إيقاف أعمال حفر بدون تصريح امام محطه الطاقه بالمريوطيه هرم وتم سحب الحفار كما تم شن حمله مكبره علي المحلات المخالفه للتعليمات واعاده الانضباط للشارع والحد من التجمعات وانتشار فيروس كورونا بين المواطنين بشارع الوفاء والامل وشارع السيسي هرم وتم مصادره المضبوطات وايداعها بمخازن الحي.

- وفي حي العمرانية تم تحرير عدد ٥٠ محضر لعدم الإلتزام بأرتداء الكمامه خلال الحملة التي قام بها الحي بشارع الأهرام لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات وعدم اتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا للمحلات والاسواق وداخل المواصلات العامه وأماكن تقديم الخدمات .

- كما قام حي الوراق بشن حمله إشغالات صباحيه في نطاق الحي وتم إلإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وبشأن متابعة أعمال تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بالمراكز والمدن:

- ففي مدينة الحوامدية جاري الأنتهاء من أعمال رصف شارع سعد زغلول أبتداءآ من المعهد الديني حتي تقاطع شارع الجمهورية ، كما تم بدء أعمال تركيب الأنترلوك بشارع الأندلس من شارع سعد زغلول.

- وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي ٣٣٥ طن مخلفات القمامة علي مستوي المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة لها .

- وفي مركز ومدينة البدرشين تم تطوير مدخل قرية مزغونة ورفع حوالي ١٨٠ طن مخلفات من قري مزغونة وميت رهينة وفض سوق الأحد بقرية ابورجوان مدخل العمرانية كما تجميل كوبرى مدخل قرية مزغونة بالمشاركة مع المجتمع المدني .