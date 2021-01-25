نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة من البرلمان: لدينا 10 مليون مصري بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، أثناء الإستماع إلى بيان وزارة الهجرة، إن الوزارة عادت بقرار رئاسي في 2015، لتنضم مجددا إلى جسد الحكومة، مؤكدا أنها تتعامل مع شرائح مختلفة من مصريين الخارج، بما فيهم المهاجرين غير الشرعيين.

واضافت الوزيرة: لدينا 10 مليون مصري في الخارج "بشكل مسجل"، إلا أنه عدد لا يعكس عدد المصريين في الخارج بشكل حقيقي، قائلة: الـ 10 مليون مصري موزعين في كافة دول العالم، ما بين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة، متابعه: أكثر تواجد للمصريين في الخارج بدولة السعودية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.

ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، جلساته الرقابية التى استهل بها أعمال دور الانعقاد الأول، وذلك بالاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد أحال بيان السيد القصير وزير الزراعة، الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

