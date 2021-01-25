يبحث الكثيرون عن موعد إطلاق صندوق دوت الخليج وشركة عالمية للسيارات الكهربائية بمصر، والتي تحتوي على مزايا عديدة تخدم السوق المصري.

قصة سيدة تبرعت بثمن أرضها لـ صندوق دوت الخليج 2021

تعاون شركة بوابة مصر الرقمية مع شركة عالمية لإطلاق سيارات كهربائية

يذكر أن شركة بوابة مصر للعالم "الرقمية " وهي إحدى شركات "صندوق دوت الخليج" أعلنت عن تعاونها مع شركة عالمية للسيارات الكهربائية من أجل تقديم رؤية مستقبلية للسيارات الكهربائية في مصر، مؤكدة أن تلك الشركة العالمية المشاركة ستبدأ في تقديم السيارات إلى السوق المصري متوافقة مع العديد من المزايا استجابة لاحتياجات السوق.

موعد إطلاق السيارات الكهربائية بمصر

وأعلنت الشركة عن الموعد الرسمي لانطلاق السيارات، والذي سيكون بعد غد الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، لتتويج وتفعيل التعاون المثمر بين شركة ايجي جيت إحدى شركات صندوق دوت الخليج والشركة العالمية.

الهدف من إطلاق صندوق دوت الخليج وشركة عالمية للسيارات الكهربائية بمصر

ويعتبر مشروع السيارات الكهربائية ضمن خطة ورؤية الدولة المصرية 2030 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من أجل التخفيف على كاهل المواطن البسيط والحد من ظاهرة التوك توك غير المرخص، واستبداله بسيارات كهربائية بتكلفة منخفضة دون الحاجة لدفع تكلفة بنزين أو غاز مرتفعة.

كما سيتم إتاحتها للشراء بالتقسيط بالتعاون مع القطاع المصرفي ومع كونها مرخصة ومؤمن عليها للحد من المخاطر والجرائم التي تحدث بجانب دعم السائقين بمنظومة تأمين صحي.

السيارات الكهربائية بمصر منتج محلي بنسبة 45%

وكانت الشركة أصدرت بيان يوضح الهدف من تقديم منتج مصري بمكون محلي 45% بالتعاون مع شركة بوابة مصر الرقمية إحدى شركات صندوق دوت الخليج بالإضافة للتعاون مع أذرع الدولة من وزارة الانتاج الحربي متمثلة في مصنع 999 لتشغيل خطوط الإنتاج ووزارة الداخلية متمثلة في شركة المستقبل.

كما سيتم تيسير التراخيص ونقابة المهندسين لإنشاء من 400 إلى 1000 مركز صيانة بجانب 28 مركز تدريب بمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية.

تخفسضات خاصة بالسيارات الكهربائية خلال حفل الإطلاق

كما سيتم تقديم الموديلات الجديدة بتخفيضات خاصة خلال حفل الإطلاق، ويعد هذا التعاون بمثابة مشروع قومي هام جدًا، ويهدف هذا التعاون غير المسبوق للارتقاء بمنظومة النقل بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية، ولمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية العالمية لصناعة السيارات الكهربائية.