شحاتة أبوزيد: الشرطة صمام الأمان للدولة ومصر تحارب بالنيابة عن العالم

أثنى عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد، بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة، مشيرًا إلى أنهم قد سطروا ملحمة تاريخية خاصة خلال السنوات الأخيرة، وتمكنوا من أن يتصدوا إلى كافة المحالات الدنيئة التى من شأنها استهداف مؤسسات الدولة المختلفة، من خلال الدعوات التخريبية، حيث ساهموا بدرجة كبيرة فى حفظ الأمن والأمان فى شتى ربوع الوطن.

شحاتة أبو زيد: رجال الشرطة والقوات المسلحة صمام الأمان

وأوضح عضو مجلس النواب، شحاتة أبوزيد، أن رجال الشرطة والقوات المسلحة يمثلون صمام الأمان للدولة المصرية، بل وللمنطقة بشكل عام، فمصر خلال السنوات الأخيرة تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وكانت رمانة الميزان فى المنطقة، وهذا يعود لفضل جهود رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، وما قاموا به من جهود انعكس على أرض الواقع من نشر الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار والقضاء على خفافيش الظلام.

وهنأ عضو مجلس النواب، رجال الشرطة بالذكرى 69 لعيد الشرطة، قائلا:" كنتم وستظلون صمام الأمان للمنطقة، وتضحياتكم سيذكرها التاريخ بحروف من نور عبر كافة الأزمنة، ولن ننسى أنهم لولا تضحياتكم لم نكن نعيش فى الأمن والاستقرار، وانتم فخر للشعب المصرى، ولن ننسى جهودكم العظيمة، وكيف تضحون بأرواحكم من أجل تراب الوطن.

وتحل اليوم الذكرى التاسعة والستين، لعيد الشرطة حيث سطروا ملحمة تاريخية وطنية عام 1952 عندما تصدوا إلى قوات الاحتلال فى محافظة الاسماعيلية، عندما رفضوا تسليم أسلحهم.