الأهلي يحقق إنجاز جديد.. تفاصيل

تسلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شهادة الأيزو لمطابقة المواصفات الدولية (ISO 9001:2015).

ويعد النادي الأهلي هو أول نادي يتحصل على تلك الشهادة على مستوى أفريقيا والوطن العربي.

شهادة الأيزو هي شهادة دالة على تأكيد الجودة في المنظومة أو المؤسسة الحاصلة على تلك الشهادة، وعلى قدرة تلك المنظمة على تلبية المعايير والمواصفات المطلوبة لضمان الجودة بخصوص المنتج أو الخدمة التي تقدمها.

ونشر الأهلي بيانا يعلن فيه تسلمه للجائزة وجاء كالآتي:

" انطلاقًا من ريادة النادي وحرص مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على التطوير المستمر في قطاعات الأهلي المختلفة، حصلت إدارة النادي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) «الأيزو»، ليصبح النادي الأهلي أول نادٍ رياضي في الوطن العربي وقارة إفريقيا يحصل على هذه الشهادة، التي تعكس رغبة القائمين على النادي في وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها في كل العصور".

وتابع: "وقام المهندس محمد عثمان، رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» بتسليم الكابتن الخطيب، رئيس النادي، شهادة «الأيزو 9001:2015» في حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي".

وتنتظر الأهلي مواجهة هامة أمام بيراميدز قبل السفر للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستضيف فريق بيراميدز مساء الغد فريق النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وتقام المباراة على ملعب استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الغد.