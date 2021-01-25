الأهلي يحقق إنجاز جديد.. تفاصيل

محمود الخطيب.أرشيفية
تسلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شهادة الأيزو لمطابقة المواصفات الدولية (ISO 9001:2015).
ويعد النادي الأهلي هو أول نادي يتحصل على تلك الشهادة على مستوى أفريقيا والوطن العربي.
شهادة الأيزو هي شهادة دالة على تأكيد الجودة في المنظومة أو المؤسسة الحاصلة على تلك الشهادة، وعلى قدرة تلك المنظمة على تلبية المعايير والمواصفات المطلوبة لضمان الجودة بخصوص المنتج أو الخدمة التي تقدمها.ونشر الأهلي بيانا يعلن فيه تسلمه للجائزة وجاء كالآتي:
" انطلاقًا من ريادة النادي وحرص مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على التطوير المستمر في قطاعات الأهلي المختلفة، حصلت إدارة النادي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) «الأيزو»، ليصبح النادي الأهلي أول نادٍ رياضي في الوطن العربي وقارة إفريقيا يحصل على هذه الشهادة، التي تعكس رغبة القائمين على النادي في وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها في كل العصور".
وتابع: "وقام المهندس محمد عثمان، رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» بتسليم الكابتن الخطيب، رئيس النادي، شهادة «الأيزو 9001:2015» في حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي".
وتنتظر الأهلي مواجهة هامة أمام بيراميدز قبل السفر للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.
ويستضيف فريق بيراميدز مساء الغد فريق النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.
وتقام المباراة على ملعب استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الغد.
ويسافر النادي الأهلي للدوحة، ليواجه الدحيل القطري يوم الرابع من فبراير المقبل بدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية.
واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على غالبية الأسماء التي سيتم اصطحابها إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية، والتي ضمت الأسماء الآتية:
"محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير في الدفاع وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر في الوسط ووالتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن ، ومن المتوقع أن يتم استبعاد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فنية، ومعهم المصابين وليد سليمان وكريم نيدفيد وناصر ماهر".
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