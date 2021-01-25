الإسماعيلي يرغب في إستعارة اثنين من لاعبي الأهلي.. من هما ؟

طلبت إدارة نادي الإسماعيلي من النادي الأهلي إستعارة لاعبين من الفريق الأول للانضمام الي صفوف فريق الدراويش علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وطالب مسؤؤلو النادي الإسماعيلي إستعارة كل من رامي ربيعة ومروان محسن وذلك علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وفي ظل المستوي المنخفض الذي يقدمه فريق الدارويش هذا الموسم.

وينتقد جماهير الدراويش أداء الفريق وذلك بسبب الأداء المتتدني ويعتبر هذا الموسم الأقل للفريق، حيث يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ14 برصيد 7 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها الفريق.

والجدير بالذكر أن آخر مواجهات فريق الإسماعيلي كان أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت باتلعادل الإيجابي 2/2.

ويستعد نادي الدراويش يوم السبت المقبل لمواجهة فريق بيراميدز في مباراة من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف .

ويسعي فريق الإسماعيلي لحصد الثلاث نقاط لتحسين مستواه في ترتيب الدوري هذا الموسم ،حيث يعاني الفريق من إهدار نقاط منذ بداية الدوري الممتاز ليس مثل الأعوام السابقه.

ومن ناحية أخري أعلن الإسماعيلي ضم طلعت يوسف مدرباً للفريق ولكن بعد أيام قليله قدم إستقاله، والتي كشف بعد ذلك عن أسبابها والتي تعلقت بتذبذب الإدارة والتغيير في بنود التعاقد.

وترغب إدارة النادي في إسعاد جماهير الفريق عوضاً عن الأداء المتدني في المواجهات السابقة، وذلك بضم لاعبي المارد الأحمر في مركز الدفاع مثل رامي ربيعة خاصةً مع انتشار أنباء منذ أشهر برغبة اللاعب في الرحيل وذلك بسبب قلة مشاركته مع المارد الحمر منذ عودته من الإصابة وتجاهل مدرب الفريق "موسيماني" له.

وبالنشبة للهجوم وقد يرغب ايضاً النادي الأهلي في إعارة لاعب الفريق مروان محسن وذلك بسبب إنخفاض مستوى اللاعب ومطالبه جماهير القلعة الحمراء رحيل اللاعب خاصة بعد تعاقد الأهلي مع الكونغولي والتر بواليا قادما من فريق الجونة خلال الانتقالات الجارية.

وكان الحديث بدايةً عن التعاقد مع لاعب صن داونز، الأورجوياني "جاستين سيرينو"، ولكن بسبب مغالاة الفريق الجنوب أفريقي في طلباته المالي مما أدى إلى فشل الصفقة بالرغم من تمرد اللاعب علي إدارة النادي الجنوب افريقي والغياب في التدريبات الجماعية وإعلانه عبر حسابة الشخصي رغبته في الرحيل واللعب في نادي كبير بحجم النادي الأهلي واللعب في كأس العالم للأندية وخاصةً بعد فوز الفريق ببطولة إفريقيا علي غريمة التقليد الزمالك بنتيجة 2/1.

