دانييلا رحمة: أعيش قصة حب حاليًا ولا أخجل من الاعتراف

تصدرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعد تصريحاتها حول وقوعها في الحب مؤخرًا، مؤكدة أن الحب الحقيقي هو الذي يستمر دائمًا، أما الذي ينتهي فهو لم يكن حبًا من البداية.

ميما الشامي تهاجم خالد عليش بسبب طفلتهما.. "القصة الكاملة"

دانييلا رحمة: الحب الحقيقي لا ينتهي

وقالت رحمة ردًا على سؤال معتصم النهار خلال استضافتها معه خلال في برنامج "بصراحة مع" على قناة MBC1، عمّا إذا كانت تعتبر حبها الآن أول مرة، قالت:"دائما أقول بيني وبين نفسي إذا انتهت العلاقة السابقة فهذا يعني أنها لم تكن حبا حقيقيا، فالحب الحقيقي بالنسبة لي يجب أن يكمل".

ما يلفت دانييلا رحمة في الرجل

أما عن المواصفات التي تجذبها وتعجبها في الرجل، فأكدت أن الشخصية والعقل هما الأساس، قائلة: "بالنسية لي تعامل الرجل مع المرأة ومعرفته كيف يكلمها يلفت انتباهي، ويعجبني الكاريزما والشخصية، والذكاء والعقل والفهم، يعرف كيف يكلم المرأة..لا تعرف متى يأتي الحب، تتفاجأ به، لكن أنا لا أجري وراء الحب".

دانييلا رحمة عن إعلان عمرها الحقيقي: لا اخجل من عمري واحتفل به

وعن الكشف عن عمرها الحقيقي، أوضحت دانييلا أنها لا تتجنب إعلان عمرها، فعندما وصلت سن الثلاثين أعلنت واحتفلت بذلك، وكان معتصم النهار حاضرًا في الاحتفال، وشعرت بوصولها إلى مرحلة يجب أن تكون فيها أنضج.

دانييلا رحمة تعاني من فوبيا الظلام

وفي نفس السياق ذكر معتصم النهار دانييلا بخوفها من الظلام، وصراخها عندما انقطع التيار الكهربائي أثناء التصوير، لتؤكد له أنها تشعر بالرعب من "العتمة"، مؤكدة أن أصدقائها يستغلون ذلك ويظلوا "يخوفوها".

وقالت:"أصحابي كلهم عارفين الموضوع، وأنا أخاف فعلا، أوقات نكون في البيت، يطفئون الكهرباء عمدا، و يصدرون أصواتا ويشغلون موسيقى ترعبني، وأنا لا أطيق هذه القصة، لأني لا أحب المجهول، وألّا أرى ما يحدث حولي، ولا أحب أن يقترب مني شيء لا أعرف ما هو".