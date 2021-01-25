سناء السعيد لوزير القوى العاملة: ماذا يفعل ممثلوا العمال بقنصلياتنا بالخارج

علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، اليوم الإثنين، قائلة:" يا سيادة الوزير عمالنا بالخارج يساهمون في مواردنا من العملات الصعبة بأكبر قدر.

سناء السعيد: معاناة العمال فى استخراج تصاريح السفر مستمرة

وأضافت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، في كلمتها بالجلسة العامة، أن تحويلاتهم الرسمية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بلغت ٢٧،٨ مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك يعاني هؤلاء العمال في استخراج تصاريح السفر، وفي الخارج لا يجدوا من ممثلينا بالقنصليات الاهتمام الكافي.

سناء السعيد تتسائل عن وضع العمالة بالخارج

وتساءلت عضو مجلس النواب، سناء السعيد قائلة:" لماذا نعامل يا سيادة الوزير من يمثلون المورد الرئيسي للعملة الصعبة هكذا ؟ ولماذا لا يعامل هولاء بكرامة واحترام في كل مكان يذهبون إليه؟

وأكدت النائبة سناء السعيد، أن هؤلاء يدعمون اقتصادنا ويوفرون فرصعمل بالداخل ، ويعاني العديد من عمالنا بالخارج من مشكلات خطيرة ولا يجدون من بساعدهم ، متساءلة : ماذا يفعل ممثلونا العماليون بقنصلياتنا بالخارج؟

وتابعت عضو مجلس النواب، سناء السعيد:" يا سيادة الوزير ماذا فعلت الوزارة لحل مشكلات عمال شركات قطاع الأعمال كالامونيوم والحديد والصلب.

وأضافت: يا سيادة الوزير هناك عدد ٢٥ عاملاً بمحافظة أسيوط تم تعيينهم بموجب احكام قضائية واجبة النفاذ وصدر قرار المحافظ بتعيينهم بالقرار ٧٠٥ في 5/5/2020 ولهم درجة ثابتة على الموازنة العامة، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا مرتباتهم حتى تاريخه، فلما لا تتدخل وزارتكم لدى وزارة الزراعة والمالية لسرعة صرف مرتبات هؤلاء ؟

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، عرض وزير القوي العاملة محمد سعفان برنامج وزارته أمام البرلمان.

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