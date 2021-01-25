بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.. النائب محمد سلطان يكرم العاملين بقسم الهرم .. ويؤكد " رجال الشرطة يمثلون صمام الأمان لمصر"

قام النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بزيارة قسم شرطة الهرم لتقديم التهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ال69.

وأكد سلطان، خلال زيارته، أن الذكرى الـ69 لعيد الشرطة، مناسبة عظيمة حتى يتسنى للمصريين تقديم الشكر والعرفان والامتنان لهؤلاء الرجال الذين يحملون أرواحهم على أيديهم من أجل رفعة الوطن وحماية مقدراته والتصدي لكل المحاولات الخسيسة للنيل منه، مشيدا بالضربات الاستباقية التى وجهتها قوات الشرطة ومازالت توجهها للعناصر الإرهابية والإجرامية مما كان له دور كبير فى القضاء على خفافيش الظلام والذئاب المنفردة.

تكريم رجال الشرطة بالهرم

وقد استهل النائب محمد سلطان زيارته بتكريم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومحمد الصغير مفتش قسم الهرم ، وأحمد الوليلي أمين عام حزب مستقبل وطن بالهرم، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة والذين يمثلون صمام الأمان للمنطقة وليس مصر فقط، ولعل تضحياتهم خير شاهد على ذلك، فهم من يحملون أرواحهم على أيديهم لحفظ الأمن لكى ينعم المواطنون بالأمن والأمان وتحقيق الاستقرار.

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وفي نهاية الزيارة، قدم النائب محمد سلطان الشكر لرجال الشرطة بقسم شرطة الهرم على الاستقبال الحافل الذي شهدوه، وأعربوا عن تقديرهم ل رجال الشرطة في كل موقع وكل شبر من أرض وطننا الغالي لما يقدموه من تضحيات، في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن.