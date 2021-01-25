بطريركية الروم الأرثوذكس تدفع مليونى شيكل لحماية عقاراتها فى فلسطين

واعتبرت بطريركية القدس، فى بيان لها، بأن هذا الإيداع إجراء استباقى ووقائى هدفه صد أى ادعاء من قبل المستوطنين ضد المستأجرين المحميين من عائلة الدجانى المقدسية.
وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، أنها لن تدخر جهدا أو مالا فى الدفاع عن عقارات باب الخليل، التى تمثل البوابة التاريخية لمسرى الحجاج إلى كنيسة القيامة وباقى الأماكن المقدسة فى مدينة القدس.
كما شددت البطريركية، بأن حماية العقارات والمقدسات يحتاج إلى ثبات وصمود وموارد مالية كبيرة، وهو الأمر الذى تعمل بطريركية القدس على تحقيقه بهدف الحفاظ على الوجود المسيحى الأصيل فى الأراضى المقدسة، مؤكدة أنها ستواصل الجهد القانونى والسياسى المحلى والدولى لحماية عقاراتها ومقدساتها.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن.
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