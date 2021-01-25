طبية مونديال اليد: تقديم الخدمة الطبية لـ110 أفراد وإجراء 1.403 تحاليل pcr

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 110 أفراد من الوفود المشاركة فى البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الأحد، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة.





يأتى ذلك فى إطار العمل بخطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير الجارى، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولى لكرة اليد.



وأوضح المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لـ 7 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، وحالتهم الصحية جيدة، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 45 فردًا من المشاركين فى البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 58 من المشاركين فى البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طوارىء، ومسكنات، وأدوية أخرى متنوعة.



وتابع المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء 1.403 تحاليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.

وأكد أن اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور علاء عيد، تتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة التأمين الطبى للبطولة، وتقوم بالعمل على تلبية أى احتياجات طبية أو لوجيستية والإمداد الفورى بها، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين فى البطولة.

وأشار المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقدم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين فى البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.