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يأتى ذلك فى إطار العمل بخطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير الجارى، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولى لكرة اليد.
وأوضح المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لـ 7 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، وحالتهم الصحية جيدة، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 45 فردًا من المشاركين فى البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 58 من المشاركين فى البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طوارىء، ومسكنات، وأدوية أخرى متنوعة.
وتابع المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء 1.403 تحاليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.
وأكد أن اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور علاء عيد، تتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة التأمين الطبى للبطولة، وتقوم بالعمل على تلبية أى احتياجات طبية أو لوجيستية والإمداد الفورى بها، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين فى البطولة.
وأشار المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقدم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين فى البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبية مونديال اليد: تقديم الخدمة الطبية لـ110 أفراد وإجراء 1.403 تحاليل pcr على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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