جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة هند جاد، إن 25 يناير تاريخ يمثل نقطة مضيئة فى سجل عظيم للشرطة المصرية، مضيفة: "فى نفس هذا اليوم من عام 1952، أى منذ 69 عاما جرت واحدة من أهم المعارك التى خاضتها الشرطة، وهى معركة الإسماعيلية، فى مواجهة الاحتلال البريطانى، ورغم أن القوى بين الطرفين لم تكن متكافئة أبدا، إلا أن الشرطة العظيمة رفضت بشكل قاطع تسليم مبنى المحافظة إلى أن نفدت آخر رصاصة لدى أفرادها، وسقط فى هذه المعركة 52 شهيدا بالإضافة إلى 80 جريحًا".
وتابعت: "هذا اليوم يذكرنا بعظمة التضحية، ونبل المقصد، وقوة الإرادة، بالإضافة إلى وطنية صادقة تجعل من التضحية بالنفس أمرًا عاديا".
واستطردت قائلة: "خلال عشرات السنوات التالية توارث رجال الشرطة جينات العظمة، وأورثوها لكل دفعة جديدة، وخاضوا معارك قوية ضد الإرهاب وضد عشرات الأخطار التى تستهدف مصر والمصريين، ولا يزالون يقدمون دماءهم يوميا فداء للوطن للمحافظة على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، فشكرا لهم فى عيدهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة بيت العرب: 25 يناير نقطة مضيئة فى سجل عظيم للشرطة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.