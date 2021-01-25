مؤسسة بيت العرب: 25 يناير نقطة مضيئة فى سجل عظيم للشرطة المصرية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة هند جاد، إن 25 يناير تاريخ يمثل نقطة مضيئة فى سجل عظيم للشرطة المصرية، مضيفة: "فى نفس هذا اليوم من عام 1952، أى منذ 69 عاما جرت واحدة من أهم المعارك التى خاضتها الشرطة، وهى معركة الإسماعيلية، فى مواجهة الاحتلال البريطانى، ورغم أن القوى بين الطرفين لم تكن متكافئة أبدا، إلا أن الشرطة العظيمة رفضت بشكل قاطع تسليم مبنى المحافظة إلى أن نفدت آخر رصاصة لدى أفرادها، وسقط فى هذه المعركة 52 شهيدا بالإضافة إلى 80 جريحًا".

وتابعت: "هذا اليوم يذكرنا بعظمة التضحية، ونبل المقصد، وقوة الإرادة، بالإضافة إلى وطنية صادقة تجعل من التضحية بالنفس أمرًا عاديا".

واستطردت قائلة: "خلال عشرات السنوات التالية توارث رجال الشرطة جينات العظمة، وأورثوها لكل دفعة جديدة، وخاضوا معارك قوية ضد الإرهاب وضد عشرات الأخطار التى تستهدف مصر والمصريين، ولا يزالون يقدمون دماءهم يوميا فداء للوطن للمحافظة على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، فشكرا لهم فى عيدهم".