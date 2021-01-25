عبلة الكحلاوى فى حوار قبل وفاتها: مصر صانعة الحضارات والقطب الجاذب للعقول

جدة - نرمين السيد - وفى آخر حوار لها مع برنامج "ابن مصر" الذى يقدمه الإعلامى مصطفى المنشاوى، على شاشة فضائية "المحور"، تعجبت الكحلاوى ممن يسيئون إلى مصر، قائلة: "مصر صانعة الحضارات، وأم الحضارات، وهى التى استطاعت أن تمصر الزمان، وتشكل الإنسان ليليق بعبقرية مصر"، متسائلة: "من يجرؤ أن يسئ إلى هذا البلد الطيب، والقطب الجاذب للعقول وكل ما هو جميل".

وتابعت: "العمر يقاس برزق الله فى عمل الطيب، كل يوم أشوف صفحتى النهارده عملت إيه، وإذا لم أجد أتصل بأحبابى فى كل مكان لاستشعر أن هناك قدر من الحميمية بينى وبين أحبائى"، مضيفة: "والله أحاسب نفسى حساب فوق ما يتخيله عقل، وإذا رفعت صوتى على أحد أظل أستغفر الله، وإنى لا أبرح الاستغفار والصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم".

ورأت الداعية الإسلامية الراحلة، أن السعادة فى أن الشخص يعمل عملا يدخله الجنة، لافتة إلى أنها تزوجت وعاشت أجمل حياة فى الدنيا، ولم يكن هناك عوض عن زوجها بعد رحيله غير تحقيق حلم "الباقيات الصالحات".

ووجهت نصيحتها إلى النساء قائلة: "السيدة يجب أن تكون على خلق مع زوجها، وتحترمه حتى يحترمها، فالكلمة الطيبة صدقة، لتكونى أمه وحبيبته وصديقته، كل واحده بتحب حياتها يجب أن تحافظ على بيتها وتغير من نفسها فى بيتها".