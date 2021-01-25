يستفيد منها أكثر من 300 ألف عميل.. الفلاحين: مبادرة البنك الزراعي فرصة ذهبية

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن مبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية ديون المتعثرين من آلاف الفلاحين فرصة ذهبية للمتعثرين تحدث لأول مرة وتساهم في التخفيف من هموم المزارعين وتساهم في انتعاشة للأوضاع المالية للمزارعين موضحا أن هذه المبادرة يستفيد منها أكثر من300 ألف عميل.
وأضاف أبوصدام في تصريحات صحفية الأثنين أن المبادرة تتضمن إسقاط كامل لمديونية 307 آلاف فلاح تبلغ مديونياتهم 25 ألف أو أقل بإجمالي مديونيات تصل إلي 415 مليون جنيه وعوائد متراكمة تصل إلي 226 مليون جنيه.
كما تضم المبادرة إسقاط نصف مديونيات المتعثرين لأكثر من 25 ألف جنيه وحتي 10 ملايين للأفراد والشركات ويستفيد من ذلك نحو 21 ألف عميل وتصل المديونيات إلي 3.5مليار جنيه وعوائد تصل إلي 2.2 مليار جنيه.
وأوضح عبدالرحمن أن مدة المبادرة 6 أشهر يعدم فيها مليارات الجنيهات من ديون المتعثرين يستفيد منها مئات الآلاف من الفلاحين والمنتجين الزراعيين من عملاء البنك بمبلغ إجمالي يصل 6.3 مليار جنيه تتضمن أصل مديونيات نحو 3.9 مليار جنيه وعوائد متراكمة ب2.4 مليار جنيه حيث يستفيد منها 328 ألف عميل.
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