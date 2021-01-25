وزيرة الهجرة تُشيد بالتعاون مع الأزهر ضمن مبادرة "اسأل الأزهر"

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، ضمن أطر التعاون المثمر في مبادرة "اسأل الأزهر".

وقالت وزيرة الهجرة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، ان الجانبين اتفقا على نشر موقع الأزهر على منصات ‏الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة، وذلك لاستقبال أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول ‏مختلف القضايا الدينية الإسلامية، لسرعة الرد من قبل المختصين بالأزهر ‏الشريف على هذه الأسئلة والاستفسارات.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن التعاون السابق مع الأزهر تمثل في حرص الوزارة على زيارة أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج خلال الدورات التثقيفية واللقاء بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، متابعة: وجدت لدى فضيلته اهتمامًا وحرصًا على التواصل مع أبنائنا في الخارج".

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

