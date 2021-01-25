نبيلة مكرم : مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية

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أحمد جودة - القاهرة - استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، محاور عمل الوزارة للحفاظ على الهوية العربية والمصرية، موضحة أنه تم إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، من أجل ألا يشعرون بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

وأضافت "مكرم" خلال كلمتها بالجلسة العامة، أن المبادرة حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون إحدى المبادرات القومية، وكلف السيد الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

وأكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتصميم عدد 20 حلقة متفاوتة المستوى، استعدادًا لنشر المحتوى، وهو محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا، فضلًا عن عقد 10 معسكرات عبر الفيديوكونفرانس مع أبناء المصريين بالخارج في مختلف الدول للتحدث معهم وتشجيعهم على التحدث باللغة العربية من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية.

وتابعت" كما أطلقت الوزارة حملة ترويج للمبادرة على منصة تيك توك، نظرًا لتفاعل عدد كبير من شباب مصر والعالم عليها، وحققت ملايين المشاهدات، فضلًا عن التعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات المختلفة، حيث تم إطلاق معسكرات افتراضية لمبادرة "اتكلم عربي" عبر تطبيق "زووم" بسبب ظروف جائحة كورونا، وكان أول معسكر قد أقيم مع أبناء المصريين بالنمسا والثاني بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، ثم فرنسا وبلجيكا.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

