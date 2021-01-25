فستان مي عمر في مسلسل لؤلؤ بتوقيع مصمم عالمي.. "تفاصيل"

مي عمر الفنانة التي لاتزال تحتل موقع الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب مسلسلها الجديد الذي يتم عرضه حاليًا لؤلؤ، حيث استطاعت خطف الأنظار لها من خلال الدور الذي تجسده خلال أحداث المسلسل الذي بات حديث منصات السوشيال ميديا.

دشن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج يحمل اسم الفنانة مي عمر، بعد ظهورها في حلقة أمس بالفستان الأبيض الذي أبهر العديد من الفتيات.

مي عمر

أبدعت الفنانة مي عمر من خلال الشخصية التي جسدتها "لؤلؤ" لثبت للجمهور مدى قدرتها الفنية في العديد من الألوان التي أدتها، حيث أن في تلك المرة جاء دورها مختلف تمامًا عن باقي الأدوار التي خرجت من خلالها على الشاشة من قبل.

أصبح في خلال الساعات الماضية فستان مي عمر حديث مشوق عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لتنتشر صور مي عمر بفستان الزفاف الذي صمم خصيصًا من أجل المسلسل بتوقيع توقيع مصمم الأزياء العالمي MICHAEL CINCO.