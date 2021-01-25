فستان مي عمر في مسلسل لؤلؤ بتوقيع مصمم عالمي.. "تفاصيل"

مي عمر- ارشيفية
مي عمر الفنانة التي لاتزال تحتل موقع الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب مسلسلها الجديد الذي يتم عرضه حاليًا لؤلؤ، حيث استطاعت خطف الأنظار لها من خلال الدور الذي تجسده خلال أحداث المسلسل الذي بات حديث منصات السوشيال ميديا.
دشن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج يحمل اسم الفنانة مي عمر، بعد ظهورها في حلقة أمس بالفستان الأبيض الذي أبهر العديد من الفتيات.
مي عمر
أبدعت الفنانة مي عمر من خلال الشخصية التي جسدتها "لؤلؤ" لثبت للجمهور مدى قدرتها الفنية في العديد من الألوان التي أدتها، حيث أن في تلك المرة جاء دورها مختلف تمامًا عن باقي الأدوار التي خرجت من خلالها على الشاشة من قبل.
أصبح في خلال الساعات الماضية فستان مي عمر حديث مشوق عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لتنتشر صور مي عمر بفستان الزفاف الذي صمم خصيصًا من أجل المسلسل بتوقيع توقيع مصمم الأزياء العالمي MICHAEL CINCO.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها، لتظهر بإطلالة مختلفة وفريدة من نوعها.
مي عمر في مسلسل لؤلؤ
اهتمت الفنانة مي عمر بإطلالتها المختلفة في مسلسل لؤلؤ بعدما أصبحث مطربة مشهورة، لتنسق مع كل إطلالة سيارة من نفس اللون، الأمر الذي لفت أنظار العديد من الجمهور خلال الحلقات السابقة.
شهدت حلقة الأمس من مسلسل لؤلؤ أحداث وتفاصيل مثيرة بعدما تزوج طارق من لؤلؤ ليضرب خطة "بودا" الذي يجسده محمد الشرنوبي، ومروة صديقتها، إلا أنها تظل تبحث عن مخرج لزواجها من طارق بعدما وقعت في حبه بالفعل.
يقف طارق أمام زوجته بعد إعلانه زواجه من لؤلؤ إلا أنها تثور لتبدأ تفكر في الانتقام منه، وعلى الجانب الآخر تعيش نهال أسوء أيام بعد وفاة ابنتها "منة" التي فارقت الحياه بعد خيبة الأمل التي واجتها بعدما ادركت غلطة والدتها وعدم معرفتها بوالدها الحقيقي.
الجدير بالذكر، أن مسلسل لؤلؤ من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، ملك أحمد زاهر، وباقة لامعة من النجوم.
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