النائب أحمد دياب: لاعبو منتخب مصر قدموا أداء رجولي ومشرف.. واستعدادت مصر للبطولة أبهرت العالم

أعرب النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بفوز منتخب مصر لكرة اليد وتأهله إلى دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، مشيدًا باداء فريق اليد الوطني خلال البطولة، واصفًا إياه بالاداء المشرف والبطولي الذي يعبر عن مهارة لاعبين مصر وسعيهم لتحقيق الفوز بالبطولة وإسعاد المصريين.

وأشار "عضو مجلس الشيوخ" إلى دور مصر للطيران في تيسير كافة إجراءات السفر والوصول للمنتخبات المشاركة في البطولة، والتي يبلغ عددها 30 منتخبا من قارات ودول مختلفة، وهو ما يبعث برسالة امن واطمئنان من مصر إلى دول العالم ، خاصة أن مصر تحت أنظار العالم خلال فعاليات البطولة باعتبارها اللعبة الاكثر شعبية بعد كرة القدم .

النائب أحمد دياب عضو مجلس الشبوخ

وعن استعدادات مصرلتنظيم بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، أكد دياب أنها جاءت على مستوى عالي من التنظيم والكفاءة والاستعداد، خاصة فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات العلاج والإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يضمن سلامة المشاركين من فرق العالم والضيوف، فضلًا عن تذليل كافة العقبات أمام ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمى وتوفير التسهيلات اللازمة، موضحًا أن هناك العديد من الرسائل الهامة التي توجهها مصر للخارج من خلال استضافة هذه البطولة من أن فيروس كورونا لن يوقف الحياة وأن الرياضة قادرة على صناعة المستحيل.

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واختتم أحمد دياب، بالتأكيد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية للرياضة، مؤكدًا أنها شهدت دعما غير مسبوق من جانب الرئيس السيسي، للارتقاء بالرياضة المصرية ومساندة ودعم أنديتها وتطوير مراكز الشباب والاهتمام بكافة الانشطة الرياضية.