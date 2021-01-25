قال النائب عمرو هندي، إنه أثناء إحدي الأزمات التي تعرض لها مواطن مصري في الكويت، مع زيارة الوزيرة نبيلة مكرم والنائب علاء عابد، قد أصبحوا أبطالا قوميين.
النائب عمرو هندي بمجلس النواب
وتابع: ولكن هناك أزمات حقيقية متمثلة في قانون نقل الجثامين، بدل المحايلات على الكفيل الخليجي، مشددا على ضرورة إصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء، قائلا: أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا.
وتابع:المصريين في الخارج كنز حقيقي بما يمدوا به اقتصاد البلاد بـ 27.8 مليار دولار، بما يمثل 9% من الدخل القومي، قائلا: مصريين الخارج كنز نحتاج إلى أن نستثمره، وأن ملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر.
الاستثمار في المصريين بالخارج
واستطرد: هناك استثمار غائب للعقول المصرية في الخارج، وأشعر بأن هناك تهميش في هذا الدور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو هندي يطالب وزيرة الهجرة ورئيس الوزراء بإنهاء أزمة عودة الجثامين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.