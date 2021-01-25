عمرو هندي يطالب وزيرة الهجرة ورئيس الوزراء بإنهاء أزمة عودة الجثامين

قال النائب عمرو هندي، إنه أثناء إحدي الأزمات التي تعرض لها مواطن مصري في الكويت، مع زيارة الوزيرة نبيلة مكرم والنائب علاء عابد، قد أصبحوا أبطالا قوميين.

النائب عمرو هندي بمجلس النواب

وتابع: ولكن هناك أزمات حقيقية متمثلة في قانون نقل الجثامين، بدل المحايلات على الكفيل الخليجي، مشددا على ضرورة إصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء، قائلا: أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا.

وتابع:المصريين في الخارج كنز حقيقي بما يمدوا به اقتصاد البلاد بـ 27.8 مليار دولار، بما يمثل 9% من الدخل القومي، قائلا: مصريين الخارج كنز نحتاج إلى أن نستثمره، وأن ملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر.

الاستثمار في المصريين بالخارج

واستطرد: هناك استثمار غائب للعقول المصرية في الخارج، وأشعر بأن هناك تهميش في هذا الدور.