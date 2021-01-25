القبض على صاحب مطعم شهير في مصر الجديدة بسبب تداوله للحوم الفاسدة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب مطعم شهير في مصر الجديدة، وبحوزته 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المسئول عن مطعم مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لإدارته المطعم بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بغرض تحقيق الربح الغير مشروع على حساب صحة المواطنين.

ضبط لحوم مجهولة المصدر

عثر بداخل المطعم على 75 كيلو جرام مقطعات دواجن ولحوم مفرومة، 680 كيلو جرام زيت طعام ، 400 كيلو جرام ملح طعام، 400 كيلو جرام أرز ، 80 كيلو جرام عدس ، 300 كيلو جرام برغل، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وحينما تمت مواجهة المدير المسئول اعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.