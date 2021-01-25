البرلمان يخاطب داوود للمثول أمام قيم النواب الأحد المقبل

كشف النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن مخاطبته للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان يوم الأحد المقبل.

النائب محمد عبد العليم داود أمام القيم

وكان قد أحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته في إحدى جلساته حزب مستقبل وطن.

وقد مثل داوود أمام هيئة المكتب وصدر قرار بحذف الكلمة من المضبطة، كما تم اختياره بالتزكية رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

أزمة النائب محمد عبد العليم داود

وكان قد تم تشكيل لجنة القيم أمس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب.