وزير الداخلية الأسبق: ضبطنا 4 آلاف صاروخ قادمين من ليبيا فى عهد مرسى

وأضاف الوزير السابق، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين: "قرار مرسى كان خايب ومش طبيعى"، مؤكدًا أنه أخطر النيابة العامة والتفتيش بواقعة الاعتداء على ضباط مدينة نصر.
وأوضح أنه تواصل مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء حينها، وأخبره أنه على استعداد لتقديم استقالته فورا، لافتًا إلى أن الجنزورى أخبره بأن ما قام به هو الصواب.
وأشار إلى أن الوزارة رصدت العناصر الإرهابية النشطة فى سيناء قبل حكم مرسى، وكان العدد حينها حوالى ألف، مضيفًا: "كنا بنعمل ضربات فردية وحققت نجاحات إلى أن جاء مرسى، وتم ضبط صواريخ ومدفعية مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء، وضبط أكثر من 4 آلاف صاروخ".
وأكد أن مرسى فتح الحدود أمام الإرهابيين ووصل عدد الإرهابيين لعدد كبير، مضيفًا: "الحمد لله القوات المسلحة مع الشرطة بتحقق دلوقتى نتائج إيجابية، والموضوع ده هاينتهى قريبا فى سيناء".
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