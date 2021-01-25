صور.. أمن كفر الشيخ يوزع الورد والحلوى على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - والتقط المواطنون الصور التذكارية مع رجال الشرطة، معربين عن سعادتهم بتواجد مدير الأمن ورجال الشرطة لتحية الأهالى فى يوم الاحتفال بعيدهم، مؤكدين أن الشعب لن ينسى الجهود الكبيرة التى يقوم بها رجال الشرطة من أجل راحتهم وأمنهم والحد من الجريمة، فى شتى بقاع المحافظة.

جاء ذلك وسط سعادة وبهجة وتبادل التهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، بحضور اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية أمن كفر الشيخ.