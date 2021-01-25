جدة - نرمين السيد - والتقط المواطنون الصور التذكارية مع رجال الشرطة، معربين عن سعادتهم بتواجد مدير الأمن ورجال الشرطة لتحية الأهالى فى يوم الاحتفال بعيدهم، مؤكدين أن الشعب لن ينسى الجهود الكبيرة التى يقوم بها رجال الشرطة من أجل راحتهم وأمنهم والحد من الجريمة، فى شتى بقاع المحافظة.
جاء ذلك وسط سعادة وبهجة وتبادل التهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، بحضور اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية أمن كفر الشيخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أمن كفر الشيخ يوزع الورد والحلوى على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.