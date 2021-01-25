جدة - نرمين السيد - يذكر أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال النائب لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته فى إحدى الجلسات حزب مستقبل وطن.

وأكد محمد عبد العليم داوود، فى بيان سابق، أنه امتثل الأربعاء، أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشأن واقعة الجلسة التى شهدت مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.

وأوضح النائب أن رده على هيئة مكتب المجلس، بأنه لم يخالف ما ورد فى المادة 112 من الدستور والتى نصت على: لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه. وقال: "مش جاى المجلس علشان الصدام أو الركوع"، مؤكدا أنه لم يوجه أى اتهام لأى حزب بعينه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخاطبة محمد عبدالعليم داوود للمثول أمام قيم النواب الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.