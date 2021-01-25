رفع جلسة مجلس النواب للغد

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد غدا للاستماع لبيان سامح شكرى وزير الخارجية والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.





وقبل رفع الجلسة أحال المستشار جبالى، بيان نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. كما تم إحالة بيان محمد سعفان وزير القوى العاملة، للجان المختصة للدراسة أيضا.

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