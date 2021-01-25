مجلس النواب يحيل بيان وزيرة الهجرة للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الإثنين، على إحالة بيان نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.





جاء ذلك بعدما عقبت الوزيرة، خلال الجلسة العامة على ملاحظات النواب بشأن ما عرضته أمام المجلس من نتائج أعمال الوزارة فى الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية. وشهدت الجلسة، اليوم أيضا إلقاء بيان محمد سعفان وزير القوى العاملة، وتم إحالته للجان المختصة للدراسة أيضا.

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