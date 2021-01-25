نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة: تحويلات المصريين بالخارج عام 2020 بلغت 27 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن تحويلات المصريين بالخارج وصلت في عام ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إلى ٢٧ مليار دولار وفقًا لتقارير البنك المركزي.

وأشارت "مكرم" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، إلى أن هذا إنجاز حقيقي لكل ما تقوم به الدولة المصرية من سياسات نتج عنها ثقة المصريين بالخارج، موضحة أن الوزارة أطلقت شهادة «بلادي» الدولارية والتي نتج عنها ٤٠٠ مليون دولار.

ولفتت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى الاتفاق مع هيئة البريد لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج أيضًا، للتيسير لوصولها لأسرهم بالقرى ومحافظاتهم.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

