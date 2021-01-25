نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للإنعقاد غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد عرض وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، برنامج وزارتهما أمام المجلس، علي أن يعاود للإنعقاد صباح الغد.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، جاء ذلك بعدما عقبت الوزيرة خلال الجلسة العامة على ملاحظات النواب بشأن ما عرضته أمام المجلس من نتائج أعمال الوزارة في الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.

كما أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير القوي العاملة محمد سعفان، للجنة المختصة لإعداد تقرير عنه وعرضه.على المجلس.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، حضور وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الطيران محمد منار عنبة، لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما أمام البرلمان.

