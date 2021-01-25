نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة لوزيرة الهجرة: المواطن المصري بالخارج لا يشعر بمجهودات الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، سؤالًا لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن آلية حصول أي من المصريين بالخارج على أي نوع من أنواع الدعم من قِبل الوزارة.

وطالبت "عبدالناصر" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك تعاون مع وزارة الخارجية لعمل وسائل سهلة ومُبسطة للتواصل مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن المواطن المصري بالخارج لا يشعر بمجهودات الوزارة ولا يجد أي مساندة حقيقية حين الاحتياج إليها.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، جاء ذلك بعدما عقبت الوزيرة خلال الجلسة العامة على ملاحظات النواب بشأن ما عرضته أمام المجلس من نتائج أعمال الوزارة في الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.

كما أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير القوي العاملة محمد سعفان، للجنة المختصة لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

