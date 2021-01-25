كواليس استعدادات الزمالك قبل مواجهة المقاصة بالدوري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك علي هامش تدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة الزمالك أمام مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

في الوقت نفسه خصص الجهاز الفني للفريق، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش المران . وأدى اللاعبون هذا البرنامج تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى الفورمة البدنية المطلوبة. عقب ذلك أدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام تم خلالها التركيز على جوانب خططية، وجمل فنية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولى كل مدرب واحدة. كما أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع في منتهى الجاهزية.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، علي الاجتماع باللاعبين علي هامش المران اليوم، حيث جاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا ، وتم خلاله توجيه بعض التعليمات والأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة.

ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة ، رسائل تحفيزية للاعبين مطالبا اياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد معتاد خلال الفترة الأخيرة .