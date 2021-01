غموض يلاحق وفاة الكورية سونغ يو جونغ بعد إقامة جنازتها اليوم

" سونغ يو جونج" Song Yu Jung

تسبب خبر وفاتها يوم السبت الموافق 23 يناير، في صدمة كبيرة بالوسط الفني الكوري، فهي فنانة كورية شابه تبلغ من العمر 27 عامًا، نجحت في كسب قلوب الجماهير بصوتها الجميل وأدائها المميز.

لم ينشر تفاصيل عن سبب وفاتها حتى الآن، وأُقيمت جنازتها اليوم الاثنين الموافق 25 يناير، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، وسط حالة من الغموض التي سيطرت على قصة رحيلها، الأمر الذي جعل البعض يظن أن هناك أسرار لوفاتها لم ترغب الأسرة في الإعلان عنها.

وفاة " سونغ يو جونج" Song Yu Jung

يذكر أن وكالة Sublime Artist الكورية أعلنت في بيان لها عن وفاة الممثلة الكورية الشابة سونغ يوو جونغ Song Yu Jung وقالت في بيانها:"غادرت الممثلة Song Yu Jung الحياة في 23 يناير 2021..وفقًا لرغبة عائلتها، ستقام الجنازة بهدوء اليوم".

وأكد البيان أن الفنانة الشابة الراحلة كانت إنسان رقيقة وصديقة مرحة، وأوضح البيان:"كانت Song Yu Jung صديقة لنا والتي لطالما أعطتنا الفرح بابتسامتها المشرقة ، وكانت ممثلة رائعة تصرفت بشغف شديد".

وكالة الاعلام الكورية تنعي " سونغ يو جونج" Song Yu Jung

وطالبت وسائل الإعلام الكورية من الجمهور الدعاء لها، وقال:"نرجو الدعاء لراحة روحها حتى ترقد بسلام في مكان دافئ".

وعن تاريخها الفني..لعبت Song Yu Jung دور البطولة في مقاطع الفيديو الموسيقية لـ "Goodbye Road" لـ iKON ، و Standing Egg "Friend to Lover" ، و NIve "How Do I"، واشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني "MBC Golden Rainbow"، في دور المراهقة "Cheon-Won"، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية الأخرى مثل "Your Wish"، و" Han Da Won"، وكانت قد وقعت مع وكالة Sublime Artist في عام 2019.