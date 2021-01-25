إحالة بيان وزير الهجرة للجان النوعية..ورفع جلسة البرلمان للغد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.
جاء ذلك بعدما عقبت الوزيرة خلال الجلسة العامة على ملاحظات النواب بشأن ما عرضته أمام المجلس من نتائج أعمال الوزارة في الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.
الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيرة الهجرة
وشهدت الجلسة اليوم أيضا إلقاء بيان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وتم إحالته للجان المختصة للدراسة أيضا.
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا للاستماع لبيان وزيري الخارجية، والطيران المدني، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
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