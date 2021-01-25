الموت على النجيلة.. قصص وحكايات لاعبين فارقوا الحياة داخل الملاعب "صور وفيديو"

بلع اللسان.أرشيفية

مازالت ظاهرة بلع اللسان تطارد لاعبي الكرة حول العالم، والتي كان أخرهم لاعب السكة الحديد "محمد هاني" والذي توفى أثناء مباراة فريقه أمس أمام فريق المجد بالأسكندرية، بعدما اختنق بسبب بلعه للسانه. وبسبب عدم وجود سيارة إسعاف بملعب المباراة، تأخر نقل اللاعب إلى المستشفى، الذي كان مُغما عليه ويعاني من ضيق شديد في التنفس، فلم يتم إنقاذه، وصعدت روحه إلى بارئها. وظاهرة بلع اللسان، هي انزلاق اللسان إلى الحلق، مما يؤدي إلى اختناقه ووفاته سريعا، ما لم يتم إنقاذه في أسرع وقت. ويرصد موقع دوت الخليج عددا من لاعبي كرة القدم حول العالم ممن توفوا بسبب تلك الظاهرة: 1- حامد مهدي

توفى حامد مهدي ناشيء الزمالك، في مباراة ودية بقميص فريقه دكرنس أمام فريق ميت رومي في ديسمبر 2017. 2- الهادي برخيصة

بقميص الترجي التونسي، توفى الهادي برخيصة على أرض الملعب أثناء مباراة فريقه الودية أمام فريق ليون الفرنسي، حيث فقد حياته في الفور بعدما بلع لسانه أثناء ترويضه للكرة بصدره. ويعتبر الهادي برخيصة من أوائل اللاعبين العرب الذين توفوا على أرضية الملعب. 3- مارك فيفان فوي

تعد واقعة مارك فوي من أشهر وقائع بلع اللسان، حيث فقد حياته على أرض الملعب أثناي مباراة منتخب بلاده الكاميرون أمام كولومبيا في كأس العالم للقارات 2003. وأظهرت اللقطات سقوط صاحب الـ28 عاما دون أي احتكاك وخروجه من الملعب على نقالة أمام أعين الجميه الذين لم يتصوروا أنها المرة الاخيرة التي سيشاهدوا فيها النجم الكاميروني. 4 – بلخوخة

لفظ المغربي يوسف بلخوخة أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب أثناء مباراة فريقه الوداد أمام الرجاء عام 2001، بنصف نهائي كأس العرش المغربي، بعدما بلع اللاعب لسانه وتوفى في الحال. بالفيديو.. وفاة حكم كرة قدم أثناء مباراة 5- أنطونيو بويرتا

لاعب فريق إشبيلية الذي توفي أثناء المباراة في الدقيقة 35، وهو كان يملك من العمر22عاماً فقد وعيه في الملعب ،ولكن تم تدخل الفريق الطبي لفريق إشبيلية ولكن تعرض الي أزمة قلبية بعد ذلك في غرفة الملابس للفريق .

6- باتريك إيكنج

لاعب فريق دينامو بوخرست اليوناني ومنتخب الكاميرون الذي سقط علي الأرض بعد نزوله بديلاً في الدقيقة 62 ،وهو يخوض مباراة في الدوري اليوناني. وكان يبلغ من العمر 26 عاماً ،وعند أحتكاكه مع لاعب إصيب في الدقيقة 70 بالهلع وسقط علي ظهره وتم نقله للمستشفي وحاول الأطباء معه لكن فشلت كل محاولاتهم.

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