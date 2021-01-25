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مونديال اليد .. نجوم العالم يشيدون بتنظيم مصر للبطولة "فيديو"

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أشاد عدد من لاعبي منتخبات اليد المشاركة في بطولة العالم مصر 2021 بتنظيم المحفل العالمي وبالاجواء التي شعروا بها في مصر والدقة في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا 

وسجل العديد من اللاعبين رسالة مصورة للتعبير عن سعادتهم بتنظيم البطولة والنظام الامني والصحي بها.

وفِي سياق متصل حرصت لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد على تنظيم زيارة عدة منتخبات لاهرامات الجيزة وفِي اطار نظام الفقاعة الطبية المطبق في البطولة لمنع الاختلاط بين البعثات 

 وعبر رؤساء  البعثات واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم وأن زيارة الأهرامات كان حلما وتحقق.

 

وأكد رؤساء البعثة على شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.

 

وتنظم لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم (أهرامات الجيزة) والتي تلقي اهتماما وحرصا كبيرا من كل المشاركين في البطولة لزيارتها.

 

يأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كل وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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