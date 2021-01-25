دير مارمينا يفتح أبوابه فى الذكرى الـ50 لوفاة البابا كيرلس السادس

جدة - نرمين السيد - قرر دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بمريوط غرب الإسكندرية، فتح أبوابه للزيارة الخميس المقبل، بمناسبة مرور 50 عاما على وفاة مؤسس الدير القديس البابا كيرلس السادس.





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