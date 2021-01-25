الجمعة.. دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يفتح أبوابه لاستقبال هؤلاء فقط

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا يسطس رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، فتح باب الدير يوم الجمعة المقبلة، أمام رهبان دير الأنبا بولا المجاور، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا أنطونيوس.





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