الدحيل القطري يضرب الأهلي 3-0 فى الشوط الأول بكأس أمير قطر قبل مونديال الأندية

نجح فريق فريق الدحيل القطرى في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على منافسه الأهلى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد حمد الكبير بالعاصمة "الدوحة"، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس أمير قطر.

افتتح المهاجم الكينى ميكاييل أولونجا التهديف لصالح الدحيل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، ثم أضاف المهاجم البرازيلي ايدميلسون جونيور الثانى في الدقيقة 22، قبل أن يسجل أولونجا الهدف الثانى له والثالث لصالح الدحيل في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

تشكيل الدحيل ضد الأهلي: صلاح زكريا، بسام هشام الرواى، أحمد ياسر عبدالرحمن، إسماعيل محمد، لويز مارتن جونيور، ادميلسون جونيور، المعز على، على عفيف، على كريمى، ميكاييل أولونجا، وإدواردو رودريجيز (دودو).

ويأمل الدحيل في تحقيق الفوز على الأهلى فى مواجهة الليلة لحسم تأهله للدور ربع النهائي فى بطولة كأس قطر، وذلك قبل المواجهة الصعبة التي يخوضها ضد النادى الأهلى بطل أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية.

وتعد مواجهة الليلة هي البروفة الأخيرة للدحيل قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2020، حيث يلتقى الفريق القطرى مع الاهلى، في الدور ربع النهائي في الرابع من فبراير المقبل.

ويلتقى الفائز من لقاء الأهلي والدحيل مع العملاق الألماني بايرن ميونخ، بطل دوري أبطال أوروبا، في دور نصف النهائي البطولة.

وتأهل فريق الدحيل القطري إلى دور ربع نهائي مونديال الأندية بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي؛ لعدم قدرته على السفر إلى قطر في ظل إجراءات الحجر الصحي التى تتطلبها السلطات في بلاده، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي المقابل، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضي على استاد "القاهرة الدولى".