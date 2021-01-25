مستشار وزير الري السابق: أتمنى أن لا يكون قانون الري سيفا على رقاب المواطنين

قال ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى السابق إن قانون الرى الجديد به تغليظ للعقوبات على المخالفين، وتمنى أن لا يكون القانون سيفا على رقاب المواطنين والأهم من تغليظ العقوبات هو التوعية.

أضاف" القوصى" لصدى البلد أنه يجب توعية الفلاحين لأن أغلبهم فقراء وأميون فيجب أن نسهل عليهم كل شيء.

أشار الى أن التحول للرى الحديث لن يتم بسرعة لأنه يحتاج خطوات تنفيذية هادئة، لأن لدينا بعض الأراضى الطينية الثقيلة التى لا يكون بها الرى الحديث هو الحل الأمثل ، لكن الأراضى الخفيفة الرملية التى يمكن استخدام الرى الحديث بها وفى بعض المحاصيل مثل الخضروات والفاكهة.

وأكد على دعمه لسياسة الوزارة وطلب الوزير منح مكافآت للمزارعين الذين يحولون أراضيهم للرى الحديث، لافتا الى أن الوزارة تقدم تسهيلات وقروضا للمزارعين بفوائد بسيطة وبدون فوائد للمساحات الصغيرة.

وأوضح أن مصر من الدول الرائدة فى معالجة واعادة استخدام المياه، وهى سياسة ثابتة لمصر من الثمانينيات والوزارة الحالية استمرت فى تنفيذ هذه السياسات مع استخدام التكنولوجيا.

وأكد أن مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها فهو يقلل المستهلك فى النباتات المائية ويقلل الرشح والقطاع المائى والترشح.