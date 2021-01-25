دعوة على العشاء .. تفاصيل زيارة سفير الفاتيكان لفضيلة شيخ الأزهر في الأقصر

قام القاصد الرسولي رئيس الأساقفة نيكولاس هنري تيفين سفير الفاتيكان في القاهرة، يرافقه نيافة الأنبا عمانوئيل، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تلبية لدعوته الكريمة على العشاء.

وقال نيافة الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر - في تصريح عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية - إن فضيلة الإمام استقبل ضيوفه بترحاب حار، حيث تربطه بقداسة بابا الفاتيكان علاقات طيبة للغاية، لافتا إلى أن بذرة الأخوة الإنسانية التي قاما معا بزراعتها مستمران معا في رعايتها.

وأضاف الأنبا باخوم أن فضيلة الإمام الأكبر استفسر عن الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس بعد الأنباء التي ترددت عن إصابته بوعكة صحية.

وتابع ، أن سفير الفاتيكان في القاهرة أكد لفضيلة الإمام الأكبر أن قداسة البابا فرنسيس أصبح في حالة صحية جيدة.

ونوه إلى أن نيافة الأنبا عمانوئيل قدم الشكر لفضيلة الإمام على دعوته الكريمة التي جسدت كثيرا من معاني الأخوة الإنسانية، فيما قدم سفير الفاتيكان وعدا بالعودة في أقرب وقت مناسب لزيارة الإيبارشية علي أن تكون زيارة لمدة أطول وأن تشمل أيضا الرعايا المختلفة.

وعقب انتهاء زيارة السفير نيكولاوس هنري تيفين لإيبارشية طيبة توجه مع نيافة الأنبا عمانوئيل لسوهاج للمشاركة في السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا توما حبيب.

من ناحية أخرى، قام السفير نيكولاس ونيافة الأنبا عمانوئيل بزيارة ودية للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الذي أبدى ترحيبا بالسفير وتمني له إقامة طيبة بالأقصر وثمن غاليا دور الكنيسة الكاثوليكية وخاصة في مجال التعليم، وأنه وأفراد أسرته من خريجي هذه المدارس.

وأكد المحافظ العلاقة الطيبة التي تربطه مع نيافة الأنبا عمانوئيل، فيما أشاد نيافة الأنبا عمانوئيل بالدور الايجابي للمحافظ في تذليل كافة الصعوبات لكافة أبناء المحافظة.

يشار إلى أن سفير الفاتيكان في القاهرة زار مدينة أسوان، حيث استقبله خلالها نيافة الأنبا عمانوئيل والكهنة والرهبان والراهبات، حيث

استغرقت زيارته لمدينة أسوان 3 أيام وبعدها انتقل لمدينة الأقصر .

وخلال الزيارة شارك سفير الفاتيكان في الاحتفال بعيد الغطاس المجيد مع نيافة الأنبا عمانوئيل والآباء الرعاة بكنيسة الحبل بلادنس بمدينة أسوان.

وقام السفير نيكولاس ونيافة الأنبا عمانوئيل بتسليم الشهادات لخمسة وسبعين من خريجي معهد التربية الدينية بأسوان والأقصر.

وخلال تواجد السفير نيكولاس في الإيبارشية تم إعداد برنامج لزيارة المعالم الهامة والمناطق الأثرية، حيث قام بزيارة معابد أبوسمبل وفيلة والسد العالي بأسوان، ومعابد الكرنك والأقصر والبر الغربي بالأقصر.

وكان قداسة البابا فرنسيس قد اختار منذ ما يزيد عن عام رئيس الأساقفة نيكولاس هنري تيفين قاصدا رسوليا في مصر وممثلا لدولة الفاتيكان لدي جامعة الدول العربية، ويمر هذا العام 188 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودولة الفاتيكان حيث تبادل الجانبان التمثيل الدبلوماسي في عام 1833.